BlackRock приостановила переговоры о финансировании Украины

Крупнейшая инвестиционная компания США BlackRock в начале 2025 года прекратила поиск инвесторов для поддержки многомиллиардного фонда восстановления Украины. Это произошло после победы Дональда Трампа на выборах, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, представители инвесторов должны были участвовать на конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме 10-11 июля, однако подтверждения этой информации пока нет.

По словам источника Bloomberg, BlackRock решила приостановить переговоры с инвесторами из-за отсутствия интереса на фоне возросшей неопределенности относительно будущего Украины.

В марте этого года глава BlackRock Ларри Финк в ежегодном послании инвесторам заявил, что гигантский государственный долг США, достигший рекордных $34 трлн, ставит страну на опасный путь, ведущий к кризису наподобие «потерянного десятилетия» Японии.

3 июля президент РФ Владимир Путин вновь поговорил с американским коллегой Дональдом Трампом по телефону. Главы государств обсудили еще несколько тем, прежде чем Путин сказал Трампу, что Москва настроена на переговоры по конфликту на Украине, однако будет добавиться намеченных целей. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президенты созвонятся еще раз в ближайшее время.

Ранее Трамп после телефонного разговора Путиным остался недоволен ситуацией вокруг Украины.