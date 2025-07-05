На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

BlackRock приостановила переговоры о финансировании Украины

Bloomberg: компания BlackRock приостановила переговоры о финансировании Украины
true
true
true
close
Mariam Zuhaib/AP

Крупнейшая инвестиционная компания США BlackRock в начале 2025 года прекратила поиск инвесторов для поддержки многомиллиардного фонда восстановления Украины. Это произошло после победы Дональда Трампа на выборах, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, представители инвесторов должны были участвовать на конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме 10-11 июля, однако подтверждения этой информации пока нет.

По словам источника Bloomberg, BlackRock решила приостановить переговоры с инвесторами из-за отсутствия интереса на фоне возросшей неопределенности относительно будущего Украины.

В марте этого года глава BlackRock Ларри Финк в ежегодном послании инвесторам заявил, что гигантский государственный долг США, достигший рекордных $34 трлн, ставит страну на опасный путь, ведущий к кризису наподобие «потерянного десятилетия» Японии.

3 июля президент РФ Владимир Путин вновь поговорил с американским коллегой Дональдом Трампом по телефону. Главы государств обсудили еще несколько тем, прежде чем Путин сказал Трампу, что Москва настроена на переговоры по конфликту на Украине, однако будет добавиться намеченных целей. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президенты созвонятся еще раз в ближайшее время.

Ранее Трамп после телефонного разговора Путиным остался недоволен ситуацией вокруг Украины.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами