В Народном фронте рассказали об обращениях с благодарностями к Путину жителей ДНР

Жители ДНР в обращениях к Путину благодарят его за помощь

Жители Донецкой народной республики в своих обращениях на прямую линию президента России Владимира Путина, выражают ему благодарность за оказываемую помощь. Об этом в комментарии Первому каналу рассказал оператор кол-центра Народного фронта Александр Фадеичев, передает ТАСС.

«Звонили из Донецкой народной республики жители, обычные люди, которые поблагодарили президента за ту помощь, которую оказывает он им», — отметил он.

Одна из участниц молодежки Народного фронта Людмила Навиженная рассказала в интервью телеканалу «Россия-1», что многие люди звонят на линию просто, чтобы пожелать сил и здоровья главе государства.

Кол-центр программы, расположенный в центральном штабе Народного фронта, начал свою работу в 15:00 мск 4 декабря.

9 декабря телеканал «Россия 24» сообщил, что на прямую линию президента России Путина поступило более 550 тысяч обращений граждан.

По словам журналистов, самым популярным способом задать вопрос главе государства остается телефонный звонок.

Сбор вопросов к президенту начался 4 декабря и продлится до 19 декабря, дня проведения традиционной прямой линии. Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована на 12:00 по московскому времени.

