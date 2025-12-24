На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Папа Римский опечалился из-за несостоявшегося рождественского перемирия на Украине

Папа Римский: огорчает отсутствие рождественского перемирия на Украине
true
true
true
close
Claudia Greco/Reuters

Папа Римский Лев XIV выразил «глубокую печаль» из-за несостоявшегося рождественского перемирия в конфликте на Украине. Об этом сообщает Reuters.

Папа Римский отметил, что его «очень огорчает» то, что на Рождество не состоится перемирия между Москвой и Киевом.

23 декабря папа Римский призвал к всемирному перемирию в канун Рождества. Он призвал «людей доброй воли» уважать «Рождество как день мира» и понадеялся, что стороны его послушают и «мир наступит хотя бы на 24 часа».

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что Украина может говорить о возможности перемирия для того, чтобы нарастить силы и перегруппировать подразделения ВСУ. Также он подчеркнул, что Россию «не раз уже обманывали» по поводу перемирия.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что сделает все возможное для достижения мирной сделки по Украине к Рождеству. Он также отметил, что переговоры между Россией и Украиной «идут хорошо». А 24 декабря 2025 года Зеленский назвал 20 пунктов обновленного мирного плана по Украине.

Ранее Зеленский предложил отмечать День программиста вместо православного Рождества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами