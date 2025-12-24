Папа Римский призвал к всемирному перемирию на Рождество

Папа Римский Лев XIV призвал Россию и Украину к перемирию на Рождество

Папа Римский Лев XIV призвал к всемирному перемирию в канун Рождества. Об этом сообщает The Guardian.

«Я вновь обращаюсь ко всем людям доброй воли с просьбой уважать день мира — хотя бы в праздник Рождества нашего Спасителя», — заявил понтифик.

Глава Ватикана предположил, что Россия отклонила просьбу о перемирии. Он выразил надежду на то, что хотя бы на 24 часа во всем мире воцарится мир.

Издание отмечает, что перемирие могло сорвать решение Киева ликвидировать начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Военный был уничтожен в результате взрыва самодельного взрывного устройства, которое установили под днищем его машины. Инцидент произошел на улице Ясеневой в столичном районе Орехово-Борисово Южное.

Ранее Дональд Трамп заявил, что сделает все возможное для достижения мирной сделки по Украине к Рождеству.