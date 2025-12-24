На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о массовой гибели украинских уклонистов при переходе румынской границы

CNN: 29 украинских уклонистов погибли при переходе границы Румынии
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Как минимум 29 украинских уклонистов погибли, когда пытались пересечь горы или переплыть реку Тиса, которая отделает северную Румынию от юго-западной Украины. Об этом сообщает CNN.

Спасатель по имени Ден Бенга рассказал изданию, что у многих мужчин нет необходимого снаряжения для того, чтобы преодолеть горы, и они рискуют получить травмы или истощение.

«Они скорее умрут в горах, пытаясь сбежать, чем на фронте. Мы на самом деле не знаем, что происходит у них в голове, в их душе», — отметил он.

По словам спасателя, за четыре года конфликта только его команда задержала 377 украинцев, которые пытались перейти границу с Румынией.

CNN пишет, что всего более 30 тысяч мужчин незаконно пересекли границу с Румынией с начала конфликта. Всем им предоставили временную защиту. Также по данным украинской погранслужбы, более 25 тысяч человек задержали при попытке покинуть страну в направлении Румынии. При этом CNN отмечает, что уклонисты также бегут в Молдову, Венгрию, Белоруссию и другие страны.

По информации СМИ, сейчас на Украине действуют и «контрабандисты», которые помогают беженцам перейти границу. Они подкупают пограничников, а затем дистанционно направляют уклонистов.

В декабре украинское издание Страна.ua со ссылкой на украинских военных написало, что одной из главных причин дезертирства солдат ВСУ стало недовольство маленькими зарплатами и невозможность улучшить свое материальное положение. Также на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в украинской армии растет и «исчисляется сотнями тысяч».

Ранее Украина оказалась в топе стран с самой большой «утечкой мозгов».

