Путин обратился к режиссеру «Гардемаринов»

Президент России Путин поздравил режиссера Дружинину с юбилеем
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратился к народной артистке России, актрисе, сценаристке и кинорежиссеру Светлане Дружининой в день ее юбилея. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы по праву принадлежите к плеяде выдающихся Мастеров и созидателей, для которых творчество стало истинным призванием, определило профессиональный и жизненный путь», — говорится в телеграмме.

Путин также отметил, что Светлана Дружинина за свою карьеру отметилась яркими актерскими и режиссерскими работами, которые считаются классикой отечественного киноискусства.

«А главное — через годы Вам удалось пронести молодость души и щедрость таланта, удивительное обаяние и доброжелательность», — заключил глава государства.

16 декабря Светлана Дружинина празднует 90-летие.

Имя Дружининой стало известно всей стране после выхода на экраны мини-сериала «Гардемарины, вперед!» (1987 год), главные роли в котором исполнили Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, Владимир Шевельков, Татьяна Лютаева и Михаил Боярский. Продолжение последовало в виде полнометражных фильмов «Виват, гардемарины!» (1991 год) и «Гардемарины 3» (1992 год). После долгого перерыва в 2023 году в прокат вышли две новые части: «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война».

Звание народной артистки России было присвоено ей в 2001 году с формулировкой «За большие заслуги в области искусств».

Ранее Талызина рассказала, какой будет Мальвина в новом «Буратино».

