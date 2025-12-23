На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции рассказали о реакции Брюсселя на заявление Макрона о Путине

Le Figaro: заявление Макрона о переговорах с Путиным вызвало вопросы в Брюсселе
true
true
true
close
Global Look Press/РИА Новости

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о переговорах с его российским коллегой Владимиром Путиным вызвало вопросы в Брюсселе. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

«Этот эпизод еще раз подчеркивает разногласия по поводу внешней политики Европейского союза», — говорится в материале.

Издание отметило, что после предложения Макрона о возобновлении диалога с Россией в Брюсселе задумались, кто может стать собеседником Путина. По информации журналистов, эту роль могла бы сыграть глава евродипломатии Кая Каллас. Однако, как отметила газета, неизвестно, что именно имел в виду президент Франции.

19 декабря Макрон заявил, что для Европы может быть полезно возобновить диалог с Путиным. Президент Франции уточнил, что такие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин готов к диалогу с лидером Франции.

Ранее стало известно о позиции Германии по предложению Франции возобновить диалог с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами