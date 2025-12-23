Во Франции рассказали о реакции Брюсселя на заявление Макрона о Путине

Le Figaro: заявление Макрона о переговорах с Путиным вызвало вопросы в Брюсселе

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о переговорах с его российским коллегой Владимиром Путиным вызвало вопросы в Брюсселе. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

«Этот эпизод еще раз подчеркивает разногласия по поводу внешней политики Европейского союза», — говорится в материале.

Издание отметило, что после предложения Макрона о возобновлении диалога с Россией в Брюсселе задумались, кто может стать собеседником Путина. По информации журналистов, эту роль могла бы сыграть глава евродипломатии Кая Каллас. Однако, как отметила газета, неизвестно, что именно имел в виду президент Франции.

19 декабря Макрон заявил, что для Европы может быть полезно возобновить диалог с Путиным. Президент Франции уточнил, что такие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин готов к диалогу с лидером Франции.

Ранее стало известно о позиции Германии по предложению Франции возобновить диалог с Россией.