Путин рассказал, что объединяет россиян

Путин: россиян объединяет гордость за свою родину и за достижения предков
Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Россиян объединяет гордость за свою родину и за достижения предков, которые отстаивали право народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России, передает Telegram-канал Кремля.

«Нас объединяет гордость за свою Родину, за достижение и победы предков», — заявил он.

По словам главы государства, в разные исторические периоды они отстаивали суверенитет государства и свободу народа России, боролись за право самостоятельно определять свою судьбу и делали все, чтобы страна была сильной.

Российский лидер добавил, что государство утверждает и подчеркивает неразрывность своей тысячелетний истории. Путин подчеркнул, что Героев России роднит готовность ставить интересы родины превыше всего.

Мероприятие проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На награждение были приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм, в том числе, в ходе спецоперации на Украине и других боевых действий. Среди участников числятся Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества.

Ранее СМИ рассказали о решении Путина, которое испугало Запад.

