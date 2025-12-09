На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рота под командование Героя России отразила вторжение ВСУ в Белгородскую область

Путин наградил «Золотой Звездой» подполковника, чья рота отразила вторжение ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил медалью «Золотая Звезда» подполковника Павла Ендовицкого, под командованием которого личный состав ВС РФ отразил вторжение ВСУ в Белгородскую область. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы церемонии вручения госнаград.

Отмечается, что офицер оценил обстановку и принял решение разделить десантно-штурмовую роту на несколько групп. В результате по вражеским целям и живой силе противника были нанесены точечные удары.

«Благодаря грамотному руководству подполковника Павла Ендовицкого <…> противник был полностью вытеснен», — сообщается в материалах.

Уточняется, что батальон морской пехоты под командованием Ендовицкого отразил 19 вражеских контратак, уничтожил две бронемашины, два автомобиля, пять квадроциклов и четыре дрона типа «Баба-яга» противника.

Торжественная церемония награждения проходит 9 декабря, в День Героев Отечества, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Участие в нем принимают более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников события Герои Советского Союза, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также те, кто награжден тремя и более орденами Мужества.

Ранее Путин рассказал, что объединяет россиян.

