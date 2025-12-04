Польшу сравнили со странами «Большой двадцатки» по уровню безработицы

РИА: Польша в случае вхождения в G20 станет там восьмой по уровню безработицы

Польша в случае вступления в состав «Большой двадцатки» (G20) станет восьмой страной группы по уровню безработицы с показателем в 5,6%, уступая Южно-Африканской республике, Турции и крупнейшим экономикам Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

Россия, в свою очередь, занимает последнюю строку в рейтинге показателей величины безработицы среди государств в объединении, ее уровень в стране составляет 2,2%. По данным агентства, средний показатель безработицы в G20 в настоящий момент составляет 6,4%.

На первом месте рейтинга находится ЮАР с результатом в 31,9%. Далее в списке следует Турция (8,5%). Замыкает тройку Франция — показатель безработицы в стране равен 7,7%.

Оставшиеся позиции рейтинга занимают следующие страны: Аргентина (7,6%), Канада (6,9%), Германия (6,3%), Италия (6%), на девятом месте — Бразилия (5,4%), на десятом — Индия (5,2%).

G20 была создана в декабре 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств. В организацию входят 19 стран и два союза — Европейский и Африканский. Группа не имеет постоянного членства и работает на основе приглашений.

Ранее Трамп пригласил президента Польши Навроцкого на саммит G20 в 2026 году.