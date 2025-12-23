На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Румынии произошли перестановки в кабинете министров

В Румынии назначены новые министры обороны и экономики
Creative Lab/Shutterstock

Новым министром национальной обороны Румынии назначен Раду Мируцэ, а новым министром экономики, цифровизации, предпринимательства и туризма — Иринеу Дарэу. Распоряжения о кадровых перестановках подписал президент Никушор Дан, передает ТАСС.

В конце ноября прежний министр обороны Йонуц Моштяну покинул пост в результате скандала. Чиновник утверждал, что получил образование в Университете Athenaeum в Бухаресте и имеет диплом по специальности «менеджмент» в конце 90-х годов. Однако в вузе журналистам уточнили, что такого студента у них никогда не было.

До этого заместитель министра обороны Румынии Сорин Молдован призвал США отменить решение о выводе американских войск из страны, поскольку оно «не является хорошим сигналом для двусторонних отношений».

В конце октября Румыния и союзники по НАТО были уведомлены Вашингтоном о сокращении численности американских войск в Европе. Решение было принято администрацией президента Дональда Трампа «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

Ранее в Госдуме объяснили вывод американских войск из Румынии.

