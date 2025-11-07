На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Румынии призвали США остановить вывод войск из страны

В Минобороны Румынии призвали США остановить вывод американских войск из страны
true
true
true
close
Sgt. Jillian G. Hix/U.S. Army/AP

Заместитель министра обороны Румынии Сорин Молдован заявил о необходимости отменить решение о выводе американских войск из страны, это решение «не является хорошим сигналом для двусторонних отношений». Об этом сообщает Politico.

Молдован отметил, что решение Вашингтона выглядит «довольно странным» с точки зрения политического символизма. Кроме того, этот шаг, по мнению министра, был принят в чувствительный момент для НАТО и может усилить «пропаганду» России о разобщенности внутри военного блока.

Издание отмечает, что ранее министерство войны США (Пентагон) объявило о планах отправки пехотной бригады численностью около 800 военнослужащих из Румынии в американский штат Кентукки, так как бойцы хотят уделить больше внимания проблемам внутри страны.

В конце октября Румыния и союзники по НАТО были уведомлены Вашингтоном о сокращении численности войск США в Европе. Соответствующее решение было принято администрацией президента Дональда Трампа «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

Ведущие республиканцы в конгрессе США раскритиковали решение президента Дональда Трампа о сокращении числа американских военных в Румынии.

Президент Румынии Никушор Дан позднее сообщил, что ведутся дискуссии о замене выводимых из страны военных США другими войсками.

Ранее в Госдуме объяснили вывод американских войск из Румынии.

