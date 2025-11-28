Министр обороны Румынии подал в отставку

Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну покинул свой пост из-за скандала, связанного с его образованием. Об этом сообщает телеканал Digi24.

«Я не хочу, чтобы обсуждение моего образования и ошибок, которые я совершил много лет назад, отвлекали тех, кто сейчас руководит страной», — объяснил свое решение Моштяну.

Скандал произошел после того, как издание Libertatea сообщило, что министр указал в своем официальном резюме ложную информацию.

Моштяну утверждал, что получил образование в Университете Athenaeum в Бухаресте. Будущий глава военного ведомства указал, что получил диплом по специальности «менеджмент» в конце 90-х годов. Однако в вузе журналистам уточнили, что такого студента у них никогда не было.

