На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министр обороны Румынии подал в отставку

Министр обороны Румынии Моштяну покинул свой пост на фоне скандала
true
true
true
close
Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну покинул свой пост из-за скандала, связанного с его образованием. Об этом сообщает телеканал Digi24.

«Я не хочу, чтобы обсуждение моего образования и ошибок, которые я совершил много лет назад, отвлекали тех, кто сейчас руководит страной», — объяснил свое решение Моштяну.

Скандал произошел после того, как издание Libertatea сообщило, что министр указал в своем официальном резюме ложную информацию.

Моштяну утверждал, что получил образование в Университете Athenaeum в Бухаресте. Будущий глава военного ведомства указал, что получил диплом по специальности «менеджмент» в конце 90-х годов. Однако в вузе журналистам уточнили, что такого студента у них никогда не было.

Недавно газета The Telegraph сообщала, что спецпредставитель президента США Кит Келлог принял решение подать в отставку, так как не согласен с новым планом президента Дональда Трампа по Украине.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на источники писал, что Келлог планирует покинуть пост в январе 2026 года.

Ранее стало известно о возможной скорой отставке спецпосланника президента США Уиткоффа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами