СМИ спрогнозировали отказ стран ЕС спонсировать Украину

К Венгрии, Словакии и Чехии, которые 19 декабря отказались выделять деньги на финансирование Украины, могут присоединиться и другие страны Евросоюза. Об этом пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.

Журналист отметил, что в ближайшие годы из-за дефицита бюджета Украине потребуется «гораздо больше» денег от Европы, и блоку будет «все сложнее» обеспечить потребности страны. Также Украине будет «непросто» получить еще один кредит, как только ее бюджет вновь опустеет.

«Три страны — Венгрия, Словакия и Чехия — уже отказались участвовать в выдаче кредита ЕС Украине на прошлой неделе. Легко представить, что к ним присоединятся и другие страны, отвергая идею еще одного многомиллиардного пакета помощи в 2027 году, который является важным выборным годом как во Франции, так и в Германии», — подчеркнул он.

19 декабря лидеры ЕС решили выдать Украине кредит на €90 млрд, который основан на бюджете Евросоюза, а не на замороженных российских активах. Деньги должны удовлетворить финансовые потребности Киева на 2026 и 2027 года. При этом вернуть кредит украинские власти должны будут только после выплаты компенсации со стороны России.

Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании Украины. Издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника писало, что ЕС намерен заставить эти страны политически «заплатить» за отказ помогать Киеву деньгами.

Ранее в Совфеде назвали бесперспективными затраты ЕС на Украину.