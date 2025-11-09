На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров оценил темпы развития диалога с США по двусторонним раздражителям

Лавров: диалог России и США по двусторонним раздражителям идет, но не быстро
Сергей Гунеев/РИА Новости

Диалог России и США по двусторонним раздражителям идет, но не так быстро, как хотелось бы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

По словам главы российского МИД, в рамках диалога с Соединенными Штатами по так называемым двусторонним раздражителям важно не ограничиваться вопросами работы посольств, но и заниматься налаживанием авиасообщения между странами и возвратом дипсобственности России.

«Американской стороне переданы наши предложения и по дипнедвижимости и по авиасообщению», — заявил Лавров.

Он добавил, что в настоящий момент российская сторона ждет ответа от США по поводу возобновления диалога.

До этого президент России Владимир Путин назвал лидерские качества своего американского коллеги Дональда Трампа хорошим залогом для восстановления отношений РФ и США.

По словам главы государства, в настоящее время отношения Соединенных Штатов и России находятся на низком уровне, однако после прихода к власти Трампа появилась надежда увидеть «свет в конце тоннеля».

Ранее Песков рассказал о контактах России и США.

