На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Армении заявили начале поставок российской пшеницы в страну через Азербайджан

Министр экономики Папоян: Армения получает пшеницу из РФ через Азербайджан
true
true
true
close
Кирилл Брага/РИА Новости

Российская пшеница теперь доставляется в Армению по железной дороге через Азербайджан. Об этом сообщил армянский министр экономики Геворг Папоян на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он назвал это «хорошей новостью».

«В данный момент российская пшеница доставляется из России в Армению по железной дороге через территорию Азербайджана», — написал он.

По словам Папояна, также через Азербайджан в Армению уже едет казахстанская пшеница.

4 ноября армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Россия сможет осуществлять железнодорожные грузовые перевозки в Армению через территорию Азербайджана после разблокирования региональных коммуникаций. Он отметил, что в настоящее время Ереван и Вашингтон ведут переговоры о строительстве железной дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью.

8 августа Пашинян и азербайджанский президент Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Пашинян предостерег армян от возвращения в Карабах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами