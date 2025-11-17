Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия якобы может напасть на одну из стран — членов НАТО еще до 2029 года. В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung он призвал пересмотреть сроки возможного конфликта с Москвой.

По его словам, вопрос о сроках потенциального столкновения и подготовки к нему «остается спекулятивным», однако военные эксперты дают оценку того, когда Россия «восстановит свои вооруженные силы настолько, что будет способна совершить нападение на страну — члена НАТО на востоке». Речь идет о 2029 году, уточнил он.

В то же время он добавил, что оценки начинают меняться. Эксперты предполагают, что якобы «нападение» возможно с 2028 года, а часть из них считает, что прошедшее лето было последним мирным, указал Писториус.

«Мы не должны создавать впечатление, что НАТО не способно защищаться. Оно способно. Оно имеет значительный потенциал сдерживания. Конвенционный, но, конечно, и ядерный. Независимо от этого, мы имеем боеспособные вооруженные силы, но, да, мы должны еще лучше их оснастить», – сказал Писториус

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

