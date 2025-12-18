Президент Украины Владимир Зеленский не может приказать ВСУ выйти из Донбасса, так как за этим последует сопротивление со стороны националистов и европейских партнеров, сорвавших стамбульские договоренности в 2022 году. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье на медиаплатформе «Смотрим.ру».

«Для того чтобы отвести войска хоть на метр, нужно вступить в конфронтацию с нацистами и партией войны, а у политического клоуна никогда не было сил это сделать», — заявил Медведчук.

По его словам, если Зеленский отдаст приказ вывести войска из Донбасса, на него обрушатся все силы войны, которые благодаря его же содействию приумножились с 2019 года. Медведчук отметил, что националисты получат возможность совершить государственный переворот, а в глазах сторонников мира он будет выглядеть «полным идиотом и преступником», который не смог заключить мир на лучших условиях и сделал это на худших.

Медведчук считает, что вывод ВСУ из Донбасса окончательно «обнулит» Зеленского и приведет его в лучшем случае на скамью подсудимых, а в худшем его ликвидируют.

До этого Зеленский заявил, что американцы настаивают на выводе украинских войск из подконтрольной им части Донбасса. По его словам, это является одним из пунктов мирного соглашения с Россией. При этом сам Зеленский не согласен с подобным решением, назвав его несправедливым. Он считает, что если украинские войска будут отходить, то же самое должны сделать и российские военные.

Ранее Трамп выразил уверенность, что Украина неизбежно потеряет Донбасс.