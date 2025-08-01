Путин и Лукашенко встретились на Валааме

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на острове Валаам. Об этом сообщаетпресс-служба Кремля.

«Президенты России и Белоруссии совместно посещают территорию Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря», — сказано в сообщении.

Утром 1 августа Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Лидеры двух стран в неформальной обстановке намерены обсудить вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, союзные проекты, международную повестку, тематику региональной безопасности.

Путин и Лукашенко в прошлом году (в июле) тоже проводили встречу на Валааме. Они посетили храм Смоленской иконы Божьей Матери в Смоленском скиту Валаамского монастыря. Позже белорусский лидер рассказал, что обсуждал с российским коллегой нерешенные на уровне правительств вопросы. Речь шла о формуле ценообразования на нефть, предоплате за нее и утилизационном сборе.

Ранее Лукашенко рассказал, о чем молится.