Путин: у Москвы и Минска почти не осталось вопросов, требующих внимания президентов

Путин: у РФ и Белоруссии почти нет вопросов, требующих внимания президентов

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у стран почти не осталось вопросов, требующих вмешательства глав государств. Об этом сообщает «Интерфакс».

Российский лидер рассказал, что Москва и Минск «плотно работают» на уровне правительств.

«Перед тем как поехать... в Петербург, я встречался с председателем правительства России, он мне подробно рассказал о том, как идет работа между правительствами России и Белоруссии, фактически никаких вопросов, требующих нашего внимания, почти нет», — отметил Путин.

Президент РФ добавил, что, несмотря на это, у них с Лукашенко «всегда находится то, о чем нужно поговорить».

До этого Лукашенко прибыл на встречу лидеров Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербург. В Пулково его встретили российские чиновники, а потом президент Белоруссии отправился на встречу с российским коллегой. В начале нее Путин поблагодарил гостя за теплые слова о двусторонних взаимоотношениях между государствами и ту поддержку, которую Минск оказывает Москве.

Ранее Лукашенко посмотрел прямую линию с Путиным.