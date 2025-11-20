Трамп подписал закон о публикации файлов Эпштейна

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который предписывает министерству юстиции в течение 30 дней рассекретить полный комплект материалов федерального расследования в отношении финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Раскрытие документов, по его словам, позволит пролить свет на связи Эпштейна с рядом известных политиков и предпринимателей. Среди упомянутых им фигур — бывший президент США Билл Клинтон, экс-министр финансов Ларри Саммерс, сооснователь LinkedIn и донор демократов Рид Хоффман, а также лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Законопроект под названием «Акт о прозрачности файлов Эпштейна» был подготовлен в июле конгрессменами от двух партий — республиканцем Томасом Мэсси и демократом Ро Ханной. Документ долгое время не продвигался по профильным комитетам, пока 13 ноября межпартийная группа законодателей не задействовала процедуру discharge petition, позволяющую вынести инициативу на голосование в обход стандартного порядка.

18 ноября палата представителей США большинством голосов поддержала законопроект. За принятие «Акта о прозрачности материалов Эпштейна» проголосовали 427 членов палаты, против высказался лишь один конгрессмен.

Трамп говорил, что готов разрешить полную публикацию материалов по делу Эпштейна, если его примет конгресс. При этом он выразил опасение, что активное обсуждение дела Эпштейна может отвлечь внимание от успехов Республиканской партии.

Ранее глава Белого дома нагрубил журналистке после вопроса о его связях с Эпштейном.