Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп нелестно охарактеризовал Байдена

Трамп назвал Байдена самым худшим и нечестным президентом

close
100%
Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп на его странице в соцсети Truth Social назвал нынешнего американского президента Джо Байдена самым нечестным и некомпетентным президентом в истории страны, передает РИА Новости.

«Помните, он худший президент в истории нашей страны. Он самый некомпетентный президент. Он самый нечестный президент», — сказал Трамп на видеозаписи.

До этого Трамп заявлял, что проблемы нынешнего американского лидера Джо Байдена не связаны с его возрастом. Он прошел тест на когнитивные способности, после чего призвал сделать то же самое действующего главу Белого дома Джо Байдена. Бывший президент отметил, что сам сдавал тест дважды, при этом оба раза без ошибок. Политик уверен, что все президенты и претенденты на этот пост должны сдавать подобные тесты в обязательном порядке.

Ранее Трамп рассказал, кто мог бы стать кандидатом в вице-президенты США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами