Трамп нелестно охарактеризовал Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп на его странице в соцсети Truth Social назвал нынешнего американского президента Джо Байдена самым нечестным и некомпетентным президентом в истории страны, передает РИА Новости.

«Помните, он худший президент в истории нашей страны. Он самый некомпетентный президент. Он самый нечестный президент», — сказал Трамп на видеозаписи.

До этого Трамп заявлял, что проблемы нынешнего американского лидера Джо Байдена не связаны с его возрастом. Он прошел тест на когнитивные способности, после чего призвал сделать то же самое действующего главу Белого дома Джо Байдена. Бывший президент отметил, что сам сдавал тест дважды, при этом оба раза без ошибок. Политик уверен, что все президенты и претенденты на этот пост должны сдавать подобные тесты в обязательном порядке.

Ранее Трамп рассказал, кто мог бы стать кандидатом в вице-президенты США.