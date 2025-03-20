Трамп назвал Байдена настоящим дураком из-за конфликта на Украине

Бывший президент США Джо Байден оказался «настоящим дураком», поскольку не отдавал себе отчета в том, сколько денег он передал Киеву. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью порталу Breitbart.

«У нас 350 миллиардов долларов (которые США дали Украине – прим. ред.). Байден раздавал деньги, как будто он был просто дураков, которым он и является — настоящим дураком», - подчеркнул он.

Трамп напомнил, что деньги, которые европейские страны вкладывают, - это заем, в отличие от американских средств.

До этого Трамп говорил, что Соединенным Штатам необходимо иметь дело с Россией, поскольку у нее наибольшая территория и много полезных ископаемых, которые могут быть полезны США.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня.