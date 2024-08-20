В Совфеде заявили, что Обама через Харрис рассчитывает получить «третий срок» в Белом доме

Бывший глава США Барак Обама через кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис намерен получить свой неофициальный «третий срок» в Белом доме. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что второй день национального съезда демократов в Чикаго будет «большим днем» супругов Обама. По словам Пушкова, и так было очевидно, кто руководит президентской кампанией Харрис, а теперь этот факт стал еще яснее. Политик подчеркнул, что экс-президент Обама через Харис рассчитывает получить свой неофициальный «третий срок» в Белом доме.

До этого Пушков объяснил отказ Харрис от дебатов с кандидатом в президенты от Республиканской партии США Дональдом Трампом на телеканале Fox News нежеланием де-факто руководящего ее кампанией Барака Обамы «дать сказать ничего лишнего».

Ранее сообщалось, что Байден обиделся на Обаму и Пелоси.