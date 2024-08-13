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Трамп назвал Байдена овощем

Трамп заявил, что Байден близок к стадии овоща

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Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сравнил нынешнего главу государства Джо Байдена с овощем. Об этом он заявил в интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску на платформе соцсети Х.

«Байден близок к стадии овоща, по моему мнению», — заявил политик.

Трамп рассказал, что смотрел кадры об отдыхе Байдена на пляже, где тот «едва мог ходить». «Это выглядит так плохо <…>. Как будто у нас просто нет президента», — сказал Трамп.

8 августа Дональд Трамп заявил, что США утратили уважение со стороны России и Китая во время президентства Джо Байдена. Выступая на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго он отметил, что смог наладить контакт с председателем КНР Си Цзиньпином и сделает это снова, когда вернется в Белый дом.

Экс-президент США указал, что на фоне падения Вашингтона в глазах Москвы и Пекина произошел конфликт на Украине. Трамп подчеркнул, что если бы он остался в Белом доме после выборов 2020 года, а не Байден, то этого противостояния не произошло.

Ранее Трамп назвал Харрис еще более некомпетентной, чем Байден.

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