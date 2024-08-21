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Трамп рассказал о своем отношении к Обаме

Трамп признался, что любит и уважает Обаму

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Reuters

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп назвал своего предшественника Барака Обаму «милым джентльменом», передает The Hill. По его словам, он хорошо относится к экс-главе Белого дома, хотя и не согласен с его экономической политикой.

«Он мне нравится. Я думаю, он милый джентльмен, но он был очень, очень слаб в торговле. Если вы посмотрите на то, что произошло с нашей страной в плане торговли, это была катастрофа. Посмотрите на Японию. Посмотрите на Китай. Посмотрите на то, что произошло с некоторыми из этих стран, что они сделали. Но он мне нравится. Я уважаю его и уважаю его жену [Мишель]», — отметил Трамп.

Высказывания экс-президента резко контрастировали с речью Обамы и его супруги на съезде Демократической партии в Чикаго, в которой они открыто критиковали Трампа. В частности, Мишель Обама обвинила республиканца в желании «занять место афроамериканцев», а ее муж допустил, что он боится проиграть выборы кандидату в президенты от Демократической партии Камале Харрис.

Ранее Обаму заподозрили в желании получить «третий срок» в Белом доме через Харрис.

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