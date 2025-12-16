На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе «не захотели думать» о невозможности изъятия активов РФ

Премьер Финляндии Орпо: у ЕС нет вариантов, кроме конфискации активов России
Lehtikuva/Kimmo Penttinen via Reuters

У Евросоюза нет других вариантов для помощи Украине, кроме изъятия замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Financial Times (FT).

«Я не хочу об этом думать. Потому что у нас нет других вариантов», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о будущем Украины без передачи ей так называемого «репарационного кредита» за счет средств РФ.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники в институтах ЕС сообщило, что руководство Евросоюза будет расценивать как катастрофу для ЕС и Украины провал плана конфискации активов России под прикрытием схемы «репарационного кредита».

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее стало известно о нарушении «золотого правила» ЕС из-за российских активов.

