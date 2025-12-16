На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дмитриев объяснил западную риторику о «российской угрозе»

Дмитриев: Запад оправдывает изъятие активов риторикой о «российской угрозе»
Roman Naumov/Global Look Press

Великобритания, Евросоюз и страны НАТО намеренно продвигают информацию о «российской угрозе», чтобы оправдать изъятие замороженных активов РФ. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Почему НАТО/Великобритания/ЕС вдруг начали скоординировано и лихорадочно продвигать нарратив о «российской угрозе»? Это делается не только для того, чтобы отвлечь внимание от массовой миграции, бандитских группировок, роста преступности и спада экономики», — подчеркнул Дмитриев.

Глава РФПИ уточнил, что «коррумпированные глобалисты-разжигатели войны» действуют в целях кражи замороженных российских резервов.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что у Евросоюза нет других вариантов для помощи Украине, кроме изъятия замороженных российских активов, так называемого «репарационного кредита». В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский также призвал ЕС принять решение о конфискации замороженных активов РФ. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в парламенте Нидерландов.

Решение о выделении средств Украине на 2026–2027 годы будет принято на саммите ЕС, запланированном на 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии обозначены два варианта финансирования Украины в ближайшие два года: предоставление «репарационного кредита» за счет замороженных активов России, и за счет заимствований Евросоюза.

Ранее экономист объяснил, что ждет Европу после конфискации российских активов.

