Путин пошутил о продолжительности встречи с Уиткоффом и Кушнером

Путин пошутил, что встреча с Уиткоффом и Кушнером ему надоела
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пошутил в интервью телеканалу India Today про длительность встречи со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером.

«Она продолжалась пять часов. Она и мне надоела уже – пять часов! Но она была необходима», — сказал российский лидер.

После этого телеведущая спросила у Путина: «Пять часов? Уиткофф и Кушнер?».

«Да. А я один. Представляете, безобразие какое?» — ответил в шутку президент.

В ночь на 3 декабря в Кремле завершились переговоры главы государства со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин пошутил, что журналисты следили за ним как спецслужбы.

