Количество обращений на итоговую программу с президентом России превысило миллион

На «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило свыше миллиона обращений

Количество обращений россиян на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» за неделю до ее начала превысило миллион. Такие данные привела занимающаяся обработкой обращений нейросеть Сбербанка GigaChat.

«Всего обращений 1 001 732», — сообщается в данных нейросети, приведенных в эфире «России 24».

Отмечается, что GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию президента России и в 2024 году.

Ранее сообщалось, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания.