Трамп назвал мэра Лондона ужасным человеком

Президент США Дональд Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана ужасным человеком, провалившим свою работу. Об этом американский лидер заявил в интервью изданию Politico, говоря о ситуации с мигрантами в британской столице.

«Он ужасный мэр. Он некомпетентный мэр, но, кроме того, он ужасный, злобный, отвратительный мэр. Я считаю, что он проделал ужасную работу... Они позволяют людям просто приезжать и не проходить проверки», — сказал политик.

Трамп добавил, что любит Лондон, поэтому ему тяжело видеть, что происходит с городом. Он также напомнил, что имеет европейские корни (мать Трампа Мэри Энн Маклауд была шотландкой — прим. ред.).

В ноябре Трамп заявлял, что бездействие Хана привело к резкому росту преступности в британской столице.

«В Лондоне, как и в Париже, есть районы, к которым полиция даже не хочет приближаться», — отмечал американский лидер.

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из Евросоюза, хотя именно этот вопрос был одним из главных причин Brexit. С 2018 года через пролив Ла-Манш в королевство на надувных лодках перебрались более 185 тыс. нелегалов.

Ранее Трамп назвал лидеров Европы «слабыми».