Трамп назвал мэра Лондона ужасным человеком

Трамп назвал мэра Лондона Хана ужасным человеком, провалившим свою работу
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана ужасным человеком, провалившим свою работу. Об этом американский лидер заявил в интервью изданию Politico, говоря о ситуации с мигрантами в британской столице.

«Он ужасный мэр. Он некомпетентный мэр, но, кроме того, он ужасный, злобный, отвратительный мэр. Я считаю, что он проделал ужасную работу... Они позволяют людям просто приезжать и не проходить проверки», — сказал политик.

Трамп добавил, что любит Лондон, поэтому ему тяжело видеть, что происходит с городом. Он также напомнил, что имеет европейские корни (мать Трампа Мэри Энн Маклауд была шотландкой — прим. ред.).

В ноябре Трамп заявлял, что бездействие Хана привело к резкому росту преступности в британской столице.

«В Лондоне, как и в Париже, есть районы, к которым полиция даже не хочет приближаться», — отмечал американский лидер.

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из Евросоюза, хотя именно этот вопрос был одним из главных причин Brexit. С 2018 года через пролив Ла-Манш в королевство на надувных лодках перебрались более 185 тыс. нелегалов.

Ранее Трамп назвал лидеров Европы «слабыми».

