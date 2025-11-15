Трамп заявил, что политика мэра Лондона привела к росту преступности в городе

Трамп: в Лондоне есть районы, в которые полиция боится заходить

Бездействие лондонского мэра Садика Хана привело к резкому росту преступности в британской столице. Таким мнением поделился президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью каналу GB News.

«Посмотрите на преступность в Лондоне. Моя мать любила Лондон. Она всегда говорила об этом городе. Тот Лондон отличался от нынешнего. Сегодня [там] нападают с ножом на людей или делают что-то похуже», — заявил Трамп.

Глава Белого дома считает, что управление Хана, возглавившего Лондон в 2016 году, превратилось в настоящую катастрофу для города.

«В Лондоне, как и в Париже, есть районы, к которым полиция даже не хочет приближаться», — подчеркнул американский лидер, добавив, что считает Хана «мерзким человеком, который потворствует преступности».

В сентябре мэр Лондона назвал президента Трампа «расистом, сексистом и исламофобом».

Ранее Трамп заявил, что Европа «катится в ад».