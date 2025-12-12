На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков рассказал о планах Путина на зарубежные визиты до конца года

Ушаков: до конца года у Путина не планируется зарубежных визитов
Владимир Астапкович/РИА Новости

До конца 2025 года у президента России Владимира Путина не планируется зарубежных визитов. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«По-моему, не в этом году», — заявил он.

12 декабря глава государства прилетел в столицу Туркменистана с рабочим визитом. В аэропорту его встретил бывший лидер страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Ожидается, что в ходе поездки президент РФ проведет ряд встреч в двустороннем формате. В том числе он будет беседовать с президентами Ирана и Ирака Масудом Пезешкианом и Абдулом Латифом Рашидом, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Также у российского лидера запланирована встреча с Сердаром Бердымухамедовым и турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе поездки российский лидер выступил на заседании Международного форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего». Перед началом официального мероприятия состоялась церемония приветствия глав делегаций – участников Международного форума Президентом Туркменистана, а также общая фотография.

Ранее Ушаков рассказал, когда Россия возобновит контакты с США по урегулированию на Украине.

