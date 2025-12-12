На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков высказался о контактах с США по урегулированию на Украине

Ушаков: рано или поздно РФ будет вести активные контакты с США по мирному плану
Roman Naumov/Global Look Press

«Рано или поздно» российская сторона будет вести активные контакты с Соединенными Штатами по плану мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Рано или поздно возобновятся контакты активные с американцами, потому что то, что сейчас американцы согласовывают с европейцами и с украинцами, в конце концов должно быть показано нам», — заявил он.

Помощник российского лидера допустил, что Москва не всем будет довольна. Он также добавил, что не обладает информацией о возможных контактах между Россией и США на высшем уровне.

Накануне украинское издание «Зеркало недели» опубликовало обновленный текст мирного плана Трампа, в рамках которого ВСУ должны полностью выйти из Донбасса, Украине отказывают в членстве в НАТО, а Киев должен «в самое ближайшее время» запустить подготовку к президентским выборам.

12 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский единственный, кому не нравится его план.

Ранее Стубб не исключил, что ЕС «в какой-то момент» начнет переговоры с Россией.

