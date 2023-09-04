Политолог раскрыл смысл громких отставок на Украине

Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова и арест олигарха Игоря Коломойского связаны с затянувшимся контрнаступлением украинских войск. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил руководитель Telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян.

«На Западе, как известно, недовольны темпами украинского наступления. И какие-то предварительные оргвыводы Зеленский должен был привести. С этим связана отставка Резникова. Cкорее всего, с этим связано задержание господина Коломойского, на которого у США вырос большой зуб», — предположил Кеворкян.

Он добавил, что Рустем Умеров, приходящий на смену Резникову, так же, как и предшественник, славится крупными коррупционными схемами, поэтому об изменении подходов к управлению украинским оборонным ведомством речи не идет.

4 сентября Резников подал в Верховную раду заявление о своей отставке. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена).

До этого следствие Украины предъявило бизнесмену Коломойскому обвинение в легализации имущества, полученного незаконным путем. 2 сентября Шевченковский суд Киева арестовал предпринимателя на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,3 млрд российских рублей), но Коломойский отказался его вносить.

Ранее Резников рассказал, во сколько обходится один день военных действий на Украине.