Экс-президенту Бразилии разрешили пройти медобследование для лечения икоты

Федеральный верховный суд Бразилии (STF) разрешил бывшему бразильскому президенту Жаиру Болсонару пройти медицинское обследование для операции по лечению икоты. Об этом сообщил портал G1.

«В течение 15 дней Федеральная полиция должна провести официальную медицинскую экспертизу для оценки необходимости немедленного хирургического вмешательства, как указано в доводах защиты», — сказал судья Алешандри ди Морайс.

26 ноября Болсонару поместили в тюрьму, где он будет отбывать 27-летний срок по делу о попытке организации государственного переворота и руководстве преступным сообществом. Суд вынес приговор экс-главе государства в сентябре. Решение о признании бывшего президента виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

Все это время Болсонару был под домашним арестом. Однако 23 ноября экс-президент с помощью паяльника попытался вскрыть электронный браслет. Стражи порядка обнаружили значительные повреждения устройства, заменили его, а политика отправили под стражу. Сам Болсонару заявил, что не пытался сбежать из-под ареста, а электронный браслет повредил под воздействием лекарств.

