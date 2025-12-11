Посольство РФ в Бельгии: НАТО и ЕС готовятся к масштабному конфликту с Россией

В настоящее время Североатлантический альянс и ЕС готовятся к полномасштабному конфликту с Россией. Об этом ТАСС заявил в посольстве РФ в Бельгии, комментируя заявления генсека НАТО Марка Рютте.

«Речь идет о преднамеренном нагнетании военной истерии путем раскручивания несуществующей угрозы со стороны России. Не Москва, а руководство НАТО и ЕС постоянно обостряет ситуацию и ведет подготовку к широкомасштабному конфликту с нашей страной», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве добавили, что заявления Рютте безответственные и провокационные. В дипмиссии подчеркнули, что президент России Владимир Путин заявлял об отсутствии планов по конфликту с Европой.

Несколькими часами ранее Рютте заявил, что НАТО будет «следующей целью России». Генсек добавил, что для альянса сейчас «не время для самовосхваления» на фоне увеличения трат государств-членов на оборону.

Также Рютте заявил, что НАТО нужно готовиться к войне, сравнимой с той, которую пережили «деды и прадеды». Как утверждал генсек НАТО, слишком многие союзники военного альянса не осознают якобы «неотложности» российской угрозы в Европе.

Ранее генсек НАТО нашел «лучший способ изменить ход мыслей Путина».