Папа Римский оценил реалистичность своего визита на Украину

Лев XIV скептически отозвался о возможности своей поездки на Украину
Vatican Media/Simone Risoluti/Reuters

Визит на Украину в ближайшее время не является реалистичным, заявил папа Римский Лев XIV. Об этом сообщает информационное агентство ANSA.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности поездки на Украину, понтифик сказал о своей надежде на такой визит, но при этом отметил, что понимает его нереалистичность в ближайшее время.

Лев XIV подчеркнул, что Святой престол по-прежнему предлагает свою площадку для переговоров. Он пояснил, что это предложение пока не было принято, но оно сохраняется.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим, где встретился со Львом XIV и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Во время встречи с понтификом Зеленский обсудил вопросы конфликта с Россией, а также возвращение военнопленных и якобы похищенных детей.

Накануне, 8 декабря, в Лондоне Зеленский встретился с лидерами Великобритании, Франции и Германии, чтобы выработать общую позицию по плану США. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что у Киева «много карт» для переговоров, а канцлер Германии Фридрих Мерц выразил скепсис по поводу ряда элементов предложения Вашингтона. Европейские лидеры считают, что Украине не следует идти на уступки Москве без учета коллективных интересов союзников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что папа Римский может приехать в Белоруссию.

Переговоры о мире на Украине
