США давят на Зеленского: администрация Трампа призывает его сдать Донбасс

Постпред США при НАТО: если Трамп решит, что сделка невозможна, он отступится

Администрация США настаивает, чтобы Украина согласилась на существенные территориальные уступки в рамках обновленного варианта мирного плана Дональда Трампа. Киев же считает, что отдельные элементы американского предложения слишком выгодны Москве, а давление на украинскую сторону несоразмерно тому, что Вашингтон предъявляет России.

США требуют от президента Украины Владимира Зеленского сдачи Донбасса, сообщает американское издание Axios со ссылкой на источники. По оценке Киева, это выглядит как попытка ускорить финализацию плана до завершения консультаций с европейскими союзниками. Американский чиновник отрицал подобные утверждения, заявив, что Вашингтон оказывает давление и на президента России Владимира Путина, добиваясь смягчения его позиции.

По словам представителей Украины, после встречи советников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Путиным в Москве на прошлой неделе предложения США стали заметно жестче. Украинский чиновник утверждает, что американская сторона рассчитывала получить от Зеленского прямое согласие на уступку Донбасса во время телефонного разговора, который прошел в субботу на фоне трехдневных переговоров в Майами.

Ключевая часть дискуссий касается требования России о передаче ей всего Донбасса, включая территории, которые ВС РФ пока не контролируют.

Украина, в свою очередь, добивается надежных гарантий безопасности со стороны США. По словам официальных лиц Украины и США, несмотря на достижение определенного прогресса, никаких прорывов в вопросах территории или гарантий безопасности не произошло.

«Создавалось ощущение, что США пытались разными способами убедить нас в желании России захватить весь Донбасс и что американцы хотели, чтобы Зеленский все это принял в телефонном разговоре», — сказал украинский чиновник.

В воскресенье Трамп заявил, что переговорщикам Зеленского «нравится» план США и что он «немного разочарован», узнав, что Зеленский «его не читал».

Зеленский во время субботнего созвона сказал Уиткоффу и Кушнеру, что получил предложение США лишь «час назад» и еще не читал его, сообщили Axios источники. Неназванный американский чиновник назвал это странным, поскольку, по его словам, США передали Украине обновленное предложение днем ранее. Украинский чиновник отметил, что, хотя некоторые документы были предоставлены днем ранее, другие были получены незадолго до телефонного разговора.

Европейский фактор

Накануне в Лондоне Зеленский встретился с лидерами Великобритании, Франции и Германии, чтобы выработать общую позицию по плану США. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что у Киева «много карт» для переговоров, а канцлер Германии Фридрих Мерц выразил скепсис по поводу ряда элементов предложения Вашингтона. Европейские лидеры считают, что Украине не следует идти на уступки Москве без учета коллективных интересов союзников.

По информации Axios, администрация Трампа увидела в европейском турне Зеленского попытку выиграть время. В то же время украинская сторона считает, что США стремятся минимизировать влияние европейских позиций, тогда как Зеленский не может принимать решения по территориальным вопросам без консультаций с ключевыми партнерами.

В США считают, что осторожность Европы затрудняет продвижение плана Трампа.

Украина совместно с европейскими странами готовит обновленное встречное предложение, которое будет представлено США в ближайшее время. Зеленский заявил, что Украина не намерена отказываться от территорий, а американская сторона ищет компромисс между позициями Москвы и Киева.

Трамп может выйти из переговоров

Дональд Трамп может прекратить усилия по поиску мирного решения конфликта на Украине, если посчитает, что достичь соглашения между Киевом и Москвой невозможно. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.

«Если президент Трамп решит, что сделка невозможна, он отступится от этого, что, как вы знаете, в его характере», — сказал Уитакер.

В то же время он считает, что перспектива мира сейчас ближе, чем когда-либо.

Постпред подчеркнул, что Трамп понимает, каким образом можно оказать давление на обе стороны — и на Москву, и на Киев — чтобы продвинуться к договоренности.