Зеленский прибыл в Рим на встречу с папой Римским и премьером Италии Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим, где 9 декабря встретится с папой Римским Львом XIV и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает украинское издание «Страна.ua».

Журналисты напомнили, что к вечеру текущего дня Зеленский и лидеры стран Европы должны передать президенту США Дональду Трампу свои правки к мирному плану по урегулированию украинского конфликта.

Накануне, 8 декабря, в Лондоне Зеленский встретился с лидерами Великобритании, Франции и Германии, чтобы выработать общую позицию по плану США. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что у Киева «много карт» для переговоров, а канцлер Германии Фридрих Мерц выразил скепсис по поводу ряда элементов предложения Вашингтона. Европейские лидеры считают, что Украине не следует идти на уступки Москве без учета коллективных интересов союзников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России обвинили ЕС и Британию в нежелании установить мир на Украине.