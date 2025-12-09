Стало известно, что обсуждали Зеленский и папа Римский

Зеленский обсудил с папой Римским Львом XIV конфликт на Украине и вопрос пленных

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с папой Римским Львом XIV обсудил вопросы конфликта с Россией, а также возвращение военнопленных и якобы похищенных детей. Об этом сообщает «Европейская правда».

Понтифик отметил необходимость продолжения диалога о мирном урегулировании конфликта Москвы и Киева. Кроме того, Лев XIV пожелал, «чтобы дипломатические инициативы, которые сейчас реализуются, привели к справедливому и длительному миру».

Зеленский и папа Римский также обсудили вопрос военнопленных и необходимость возвращения украинских детей в их семьи.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим, где встретился с папой Римским Львом XIV и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Накануне, 8 декабря, в Лондоне Зеленский встретился с лидерами Великобритании, Франции и Германии, чтобы выработать общую позицию по плану США. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что у Киева «много карт» для переговоров, а канцлер Германии Фридрих Мерц выразил скепсис по поводу ряда элементов предложения Вашингтона. Европейские лидеры считают, что Украине не следует идти на уступки Москве без учета коллективных интересов союзников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

