На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что обсуждали Зеленский и папа Римский

Зеленский обсудил с папой Римским Львом XIV конфликт на Украине и вопрос пленных
true
true
true
close
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с папой Римским Львом XIV обсудил вопросы конфликта с Россией, а также возвращение военнопленных и якобы похищенных детей. Об этом сообщает «Европейская правда».

Понтифик отметил необходимость продолжения диалога о мирном урегулировании конфликта Москвы и Киева. Кроме того, Лев XIV пожелал, «чтобы дипломатические инициативы, которые сейчас реализуются, привели к справедливому и длительному миру».

Зеленский и папа Римский также обсудили вопрос военнопленных и необходимость возвращения украинских детей в их семьи.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим, где встретился с папой Римским Львом XIV и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Накануне, 8 декабря, в Лондоне Зеленский встретился с лидерами Великобритании, Франции и Германии, чтобы выработать общую позицию по плану США. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что у Киева «много карт» для переговоров, а канцлер Германии Фридрих Мерц выразил скепсис по поводу ряда элементов предложения Вашингтона. Европейские лидеры считают, что Украине не следует идти на уступки Москве без учета коллективных интересов союзников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский захотел получить ответ на один вопрос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами