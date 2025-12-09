Путин назвал одну из ключевых задач СПЧ

Путин: одной из ключевых задач СПЧ является контроль за реализацией нацпроектов

Контроль за реализацией национальных проектов является одной из ключевых задач Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета.

По его словам, цели Российской Федерации, показатели их достижения содержатся в нацпроектах.

«Общественный мониторинг и контроль реализации нацпроектов, в целом социально-экономической политики государства — одни из ключевых задач работы нашего Совета», — сказал лидер РФ.

9 декабря Путин проводит заседание СПЧ. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, на встрече обсудят защиту прав участников СВО и членов их семей, проблемы реабилитации инвалидов, а также риски применения искусственного интеллекта и даже правила дорожного движения для курьеров. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию события.

Накануне президент РФ заявил на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию, что только семь из 121 цели развития России, которые были намечены на текущий год, рискуют остаться недостигнутыми.

Ранее Путин поставил правительству шесть задач на 2026 год.