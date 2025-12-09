Стартовало заседание Совета по правам человека

Президент России Владимир Путин открыл традиционное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом говорится в Telegram-канале Кремля.

Мероприятие проходит в комбинированном формате — частично очно и по видеосвязи. Путин принимает участие в заседании дистанционно из Кремля. Вместе с российским лидером к заседанию подключились председатель СПЧ Валерий Фадеев, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Глава государства впервые встречается с обновленным составом совета, поскольку накануне была произведена ротация состава.

Традиционно заседание проводится в преддверии Международного дня прав человека, который отмечается 10 декабря.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин будет говорить о защите прав участников спецоперации и членов их семей. Также будут обсуждаться реабилитация инвалидов, развитие судов присяжных, искусственной интеллект и его применение в социально значимых сферах.

9 декабря стало известно, что председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков вошел в обновленный состав СПЧ.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию события.

Ранее Верховный суд исключил юрисдикцию ЕСПЧ из правовой системы России.