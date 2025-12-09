На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стартовало заседание Совета по правам человека

Путин открыл декабрьское заседание Совета по правам человека
true
true
true

Президент России Владимир Путин открыл традиционное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом говорится в Telegram-канале Кремля.

Мероприятие проходит в комбинированном формате — частично очно и по видеосвязи. Путин принимает участие в заседании дистанционно из Кремля. Вместе с российским лидером к заседанию подключились председатель СПЧ Валерий Фадеев, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Глава государства впервые встречается с обновленным составом совета, поскольку накануне была произведена ротация состава.

Традиционно заседание проводится в преддверии Международного дня прав человека, который отмечается 10 декабря.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин будет говорить о защите прав участников спецоперации и членов их семей. Также будут обсуждаться реабилитация инвалидов, развитие судов присяжных, искусственной интеллект и его применение в социально значимых сферах.

9 декабря стало известно, что председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков вошел в обновленный состав СПЧ.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию события.

Ранее Верховный суд исключил юрисдикцию ЕСПЧ из правовой системы России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами