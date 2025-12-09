В Белоруссии объяснили, почему не стали раздувать скандал с литовским дроном

Белоруссия не хочет ссориться с соседними странами, поэтому не стала раздувать скандал с нарушившим ее воздушное пространство беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) из Литвы. Об этом в ходе интервью для телеканала «Первый информационный» заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

«Можно, конечно, из этого тоже было раздуть политический скандал. Но мы не хотим ссориться с соседями», — сказал он.

Чиновник добавил, что литовский дрон должен был пролететь над Белоруссией и затем зайти в воздушное пространство Польши. По мнению Вольфовича, операторы беспилотника могли задать такую траекторию полета, чтобы «столкнуть лбами» Минск и Варшаву.

1 декабря министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что запущенный с территории Литвы дрон нарушил воздушное пространство страны. Инцидент произошел 30 ноября, БПЛА упал в черте города Гродно. На этом фоне в белорусское внешнеполитическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса, ему был заявлен протест.

Впоследствии сообщалось, что упавший в Гродно беспилотник был оборудован фото- и видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных. Также, по информации министерства внутренних дел Белоруссии, дрон использовался для сброса печатной продукции экстремистской направленности.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт отметила, что Литва своими действиями стреляет «себе между ног».

Ранее Литва продлила запрет на полеты вдоль границы с Белоруссией.