В МВД Белоруссии заявили о наличии камеры у упавшего в Гродно дрона

МВД Белоруссии: упавший в Гродно дрон из Литвы был оборудован камерой
true
true
close
Depositphotos

Упавший в Гродно дрон из Литвы был оборудован фото- и видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Белоруссии.

Согласно сообщению ведомства, в ходе осмотра беспилотника неизвестного происхождения милиционеры установили, что он оборудован фото- и видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных. Кроме этого, по данным МВД, с дрона сбрасывалась печатная продукция экстремистской направленности.

Специалисты установили, что точкой запуска беспилотника стала деревня Капчяместис в Лаздийском районе Алитусского уезда Литовской Республики. Согласно маршруту полета, аппарат должен был покинуть территорию Белоруссии через Польшу.

1 декабря министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что литовский беспилотник нарушил воздушное пространство страны, в связи с чем Минск заявил Вильнюсу протест.

По информации ведомства, инцидент произошел 30 ноября. В связи с инцидентом в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Литвы Эрикас Вилканецас.

Ранее Вильнюс выразил протест Минску из-за «гибридных атак».

