Трамп заявил о невозможности вступления Украины в НАТО

Понимание о невозможности для Украины вступить в НАТО имело место давно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп газете Politico.
В свою очередь, президент России Владимир Путин в интервью India Today отмечал, что РФ считает вступление Украины в НАТО угрозой своей безопасности.
По его словам, НАТО представляет угрозу как для Европы, так и для России — альянс подрывает российскую безопасность.
Путин считает, что Украина должна оставаться нейтральной.
При этом 1 декабря глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что военный блок изучает возможность нанесения упреждающих ударов в ответ на действия России. По его словам, НАТО традиционно действует по принципу реагирования, но теперь альянс рассматривает возможность более агрессивных превентивных мер.
Ранее премьер-министр Польши напомнил о цели создания НАТО.