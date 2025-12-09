Трамп заявил о невозможности вступления Украины в НАТО

Трамп: понимание о том, что Украина не вступит в НАТО, было давно

Понимание о невозможности для Украины вступить в НАТО имело место давно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп газете Politico.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в интервью India Today отмечал, что РФ считает вступление Украины в НАТО угрозой своей безопасности.

По его словам, НАТО представляет угрозу как для Европы, так и для России — альянс подрывает российскую безопасность.

Путин считает, что Украина должна оставаться нейтральной.

При этом 1 декабря глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что военный блок изучает возможность нанесения упреждающих ударов в ответ на действия России. По его словам, НАТО традиционно действует по принципу реагирования, но теперь альянс рассматривает возможность более агрессивных превентивных мер.

