Организация Североатлантического договора (НАТО) была создана для защиты Запада от «советской агрессии, то есть от России». Об этом в социальной сети X заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед предстоящими переговорами Соединенных Штатов и Украины.

Польский премьер подчеркнул, что в основе возникновения НАТО «лежала солидарность, а не эгоистические интересы». Он выразил надежду, что с тех пор «ничего не изменилось».

В пятницу посол РФ в Бельгии Денис Гончар, выступая на российско-белорусской презентации для дипкорпуса Брюсселя в посольстве РФ на тему «Евразийская безопасность: вызовы и перспективы», заявил, что НАТО и ЕС приступили к подготовке большой войны с Россией.

В то же время дипломат отметил, что Российская Федерация «не ищет конфронтации», а «вместе с единомышленниками работает над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии».

В начале октября президент России Владимир Путин говорил, что РФ воюет не с ВСУ и Украиной, а фактически со всеми странами НАТО.

Ранее в МИД России заявили о конвульсиях у НАТО.