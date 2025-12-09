На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назначил нового замглавы МИД России

Путин назначил Александра Алимова замглавы МИД России
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Александра Алимова заместителем главы министерства иностранных дел страны. Указ о назначении опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить Алимова Александра Сергеевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования — 9 декабря.

Александр Алимов с 2022 года возглавлял Департамент по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ. До этого он был заместителем постоянного представителя России при отделении Организации объединенных наций и других международных организациях в Женеве. С 2008 по 2012 год Алимов занимал пост старшего советника постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке.

До этого Путин назначил новым генеральным консулом России в Стамбуле Александра Калачева. Калачев сменил на этом посту Андрея Буравова.

Ранее Путин назначил нового посла России в Австрии.

