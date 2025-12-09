Белый дом считает Европу главным препятствием в решении конфликта на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа считает Европу главным препятствием на пути урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«(Украинский. – «Газета.Ru») чиновник заявил, что пока администрация Трампа давит на Зеленского, требуя от него быстрых действий, европейцы советуют проявлять осторожность и терпение. Такая динамика возмущает некоторых людей в Белом доме, которые считают европейцев главным препятствием для сделки», — говорится в сообщении издания.

Администрация США настаивает, чтобы Украина согласилась на существенные территориальные уступки в рамках обновленного варианта мирного плана Дональда Трампа. Киев же считает, что отдельные элементы американского предложения слишком выгодны Москве, а давление на украинскую сторону несоразмерно тому, что Вашингтон оказывает на Россию.

По оценке Киева, это выглядит как попытка ускорить финализацию плана до завершения консультаций с европейскими союзниками. Американский чиновник отрицал подобные утверждения, заявив, что Вашингтон оказывает давление и на президента России Владимира Путина, добиваясь смягчения его позиции.

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

8 декабря украинский лидер Владимир Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, основной темой встречи стали гарантии безопасности для Украины. Подробности об итогах этого саммита не раскрываются.

Ранее Стубб заявил о прогрессе по Украине после встречи Зеленского с лидерами Европы.