В СВР России заявили об отторжении мирного плана Трампа в окружении Зеленского

Окружение украинского лидера Владимира Зеленского опасается, что урегулирование конфликта между Москвой и Киевом сделает нежизнеспособными криминальные схемы заработка. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что проект мирного плана президента США Дональда Трампа «вызвал истеричное отторжение в окружении Зеленского». СВР сочла данную ситуацию неудивительной.

«Там (в окружении Зеленского — «Газета.Ru») боятся, что устойчивое урегулирование украинского конфликта сделает нежизнеспособными все налаженные ими криминальные схемы заработка на войне», — подчеркнули в службе.

В СВР добавили, что «украинская верхушка» зациклена на собственном обогащении. На этом фоне чиновники в Киеве не замечают приближения момента, когда им придется отвечать за совершенные преступления.

8 декабря Трамп заявил о своем разочаровании тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с проектом мирного плана по Украине.

До этого украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава государства все еще не изучил актуальную версию плана США по урегулированию конфликта. Правки были внесены в документ в ходе переговоров президента России Владимира Путина со специальным представителем американского лидера Стивеном Уиткоффом, состоявшихся 2 декабря. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

