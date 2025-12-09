На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В СВР России заявили об отторжении мирного плана Трампа в окружении Зеленского

СВР России: окружение Зеленского боится лишиться схем заработка на конфликте
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Окружение украинского лидера Владимира Зеленского опасается, что урегулирование конфликта между Москвой и Киевом сделает нежизнеспособными криминальные схемы заработка. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что проект мирного плана президента США Дональда Трампа «вызвал истеричное отторжение в окружении Зеленского». СВР сочла данную ситуацию неудивительной.

«Там (в окружении Зеленского — «Газета.Ru») боятся, что устойчивое урегулирование украинского конфликта сделает нежизнеспособными все налаженные ими криминальные схемы заработка на войне», — подчеркнули в службе.

В СВР добавили, что «украинская верхушка» зациклена на собственном обогащении. На этом фоне чиновники в Киеве не замечают приближения момента, когда им придется отвечать за совершенные преступления.

8 декабря Трамп заявил о своем разочаровании тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с проектом мирного плана по Украине.

До этого украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава государства все еще не изучил актуальную версию плана США по урегулированию конфликта. Правки были внесены в документ в ходе переговоров президента России Владимира Путина со специальным представителем американского лидера Стивеном Уиткоффом, состоявшихся 2 декабря. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший депутат Верховной рады рассказал, чем может обернуться для Зеленского отказ от мирного плана Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами